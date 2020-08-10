YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 10.08.2020 19:34 | Son Güncelleme

Ordu’da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Olay, Karadeniz Sahil Yolu, Samsun istikametinde meydana geldi.

Ordu’da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, Karadeniz Sahil Yolu, Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray Ç. idaresindeki 06 DT 9223 plakalı otomobil ile S BA 57 plakalı yabancı plakalı otomobil ve 34 AEN 385 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarpıştı. Kazada sürücü Yıldıray Ç. ve Selçuk D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

Ordu Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:26
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
19:41
Yatsı
21:14

Ordu Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Elif Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Güneş Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Türkmen Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Derman Eczanesi
Fatsa
Yıldız Eczanesi
Fatsa
Atila Ada Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Unye
Yamaner Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Fatsa’da bir günde ikinci cinayet: 1 ölü

Fatsa’da bir günde ikinci cinayet: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.