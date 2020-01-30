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Ordu'daki denetimlerde 324 kilogram su ürününe el konuldu

ORDU HABERLERİ  | 30.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Ordu'daki denetimlerde 324 kilogram su ürününe el konuldu

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 324 kilogram su ürününe el konuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 27-29 Ocak'ta il genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerce, su ürünlerinin karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında ve balık halinde denetimler yapıldı.

24 saat esasına göre gerçekleştirilen denetimlerde, 324 kilogram su ürününe el konularak 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.

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Denetim Ordu Su ürünü Tarım ve Orman Müdürlüğü

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