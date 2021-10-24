Ordu'daki maçta tepki çeken konfetiler nedeniyle gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı

TFF 3. Lig'de dün akşam oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor müsabakasında sahaya atılan ve tepki çeken konfetiler nedeniyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.
Yeni Ordu Stadı'ndaki karşılaşmanın 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılılar ve Türk bayrağı parçalarının görülmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ş.Ö, C.D. ile Ü.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ordu Adliyesine sevk edilen 3 kişi, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
Öte yandan gözaltındaki B.M'nin sağlık kontrolleri sırasında Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı, daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeni Ordu Stadı'nda 23 Ekim'de oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğünce tahkikat yapıldığı, konuyla ilgili Ş.Ö, C.D, Ü.T. ve B.M'nin kısa sürede gözaltına alındığı bildirilmişti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz