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Ordu'daki trafik kazasında 3 genç yaralandı

ORDU HABERLERİ  | 15.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Ordu'daki trafik kazasında 3 genç yaralandı

Ordu'daki trafik kazasında 3 genç yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 genç yaralandı.

Emircan Pınarbaşı (22) idaresindeki 52 EF 154 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Türkmen Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki boş araziye devrilen araçtaki sürücü Pınarbaşı ile Musa Okutan (18) ve Bedirhan Pınarbaşı (18) yaralandı. Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, bu gençlerin ikisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubunda olması dolayısıyla 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıktığı öğrenildi.

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