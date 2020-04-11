YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'dan beyaz bentonit ihracatında hedef 100 milyon dolar

Ordu'dan beyaz bentonit ihracatında hedef 100 milyon dolar

ORDU HABERLERİ  | 11.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Kentte fındıktan sonra en fazla ihracatı yapılan ürün olan beyaz bentonitte yıl sonuna kadar 500 bin ton karşılığı 100 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'dan bu yıl 500 bin ton beyaz bentonit ihraç edilerek ülkeye 100 milyon dolar döviz girdisi sağlanması planlanıyor.

Kentten geçen yıl 60'ı aşkın ülkeye 400 bin ton beyaz bentonit satıldı. Kedi kumu, deterjan ile kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan ve halk arasında "kil" olarak bilinen beyaz bentonitin ihracatından 85 milyon dolar gelir elde edildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz bentonitin kentte fındıktan sonra en fazla ihraç edilen ikinci ürün olduğunu söyledi.

Ünye ve Fatsa ilçelerinde bentonit üreten 5 firmada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiğini belirten Şahin, ürünün hemen hemen tamamının yurt dışına satıldığını dile getirdi.

Şahin, Ordu'da çok ciddi bentonit rezervi bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl 500 bin ton ihracat karşılığında yaklaşık 100 milyon dolar döviz girdisi hedeflenmektedir. Bu yılın ilk 3 ayında ise 40 bin tonu aşkın beyaz bentonit ihraç edildi." dedi.

- Sağlık sektöründe de kullanılıyor

Yüksek rakımlı dağlardan çıkarılan beyaz bentonite ilginin arttığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Ordu'dan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Amerika, Japonya, Çin, Kolombiya, Hindistan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 60'ı aşkın ülkeye beyaz bentonit ihraç ediliyor. Almanya, Hollanda ve Hindistan'a ihracat miktarları oldukça fazla."

Şahin, bu ürünün daha çok sanayi, tarım ve sağlık sektöründe kullanıldığını söyledi.

Beyaz bentonitten endüstriyel olarak seramik, kağıt, boya ve deterjan gibi ürünlerin üretiminde yararlanıldığını belirten Şahin, kilin vücutta toksin, ağır metal, radyasyon, virüs ve parazitlerin yok edilmesine yardımcı olduğunun bilindiğini, Türkiye'de de sağlık sektöründeki kullanımının gittikçe arttığını kaydetti.

- "Türkiye'nin en büyük rezervi Ünye ve Fatsa bölgesindedir"

Ünye Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer de dünyada farklı renklerde bentonit bulunduğunu belirtti.

Beyaz bentonitin ise sadece birkaç ülkede çıkarıldığını dile getiren Tecer, "Beyaz bentonitte en büyük rezerv Türkiye'de. Dünyada beyaz bentonitin yatağı oldukça sınırlı. Türkiye bu konuda dünyanın en büyüğü. Türkiye'nin de en büyük rezervi Ünye ve Fatsa bölgesindedir." diye konuştu.

Tecer, bentonitin iğneden ipliğe yüzlerce ürünün üretiminde kullanıldığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Beyaz bentonit ihracatı Ordu Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Antalya Emniyetinden rap şarkılı 175. yıl klibi

Antalya Emniyetinden rap şarkılı 175. yıl klibi

Ordu Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:49
Öğle
12:35
İkindi
16:15
Akşam
19:11
Yatsı
20:35

Ordu Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Karşıyaka Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Bahçelievler Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Türkmenler Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Yürür Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Bayşu Eczanesi
Fatsa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor

Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor

Ordu hız kesmiyor

Ordu hız kesmiyor

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Ordu'da "Evde kal" çağrısına online oyunla destek

Ordu'da "Evde kal" çağrısına online oyunla destek

Gökhan, Hayata Tutunamadı

Gökhan, Hayata Tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.