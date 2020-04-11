Ordu'dan beyaz bentonit ihracatında hedef 100 milyon dolar

HAYATİ AKÇAY - Ordu'dan bu yıl 500 bin ton beyaz bentonit ihraç edilerek ülkeye 100 milyon dolar döviz girdisi sağlanması planlanıyor.

Kentten geçen yıl 60'ı aşkın ülkeye 400 bin ton beyaz bentonit satıldı. Kedi kumu, deterjan ile kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan ve halk arasında "kil" olarak bilinen beyaz bentonitin ihracatından 85 milyon dolar gelir elde edildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz bentonitin kentte fındıktan sonra en fazla ihraç edilen ikinci ürün olduğunu söyledi.

Ünye ve Fatsa ilçelerinde bentonit üreten 5 firmada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiğini belirten Şahin, ürünün hemen hemen tamamının yurt dışına satıldığını dile getirdi.

Şahin, Ordu'da çok ciddi bentonit rezervi bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl 500 bin ton ihracat karşılığında yaklaşık 100 milyon dolar döviz girdisi hedeflenmektedir. Bu yılın ilk 3 ayında ise 40 bin tonu aşkın beyaz bentonit ihraç edildi." dedi.

- Sağlık sektöründe de kullanılıyor