YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’dan deprem bölgesine yardım gönderildi

Ordu’dan deprem bölgesine yardım gönderildi

ORDU HABERLERİ  | 27.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Ordu’da toplanan temel yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.Ordu, Fatsa ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odaları ile ticaret borsaları tarafından depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler Elazığ’a gönderilmek üzere yola çıktı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Ordu’da toplanan temel yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.
Ordu, Fatsa ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odaları ile ticaret borsaları tarafından depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler Elazığ’a gönderilmek üzere yola çıktı. İçerisinde, gıda, su ve çeşitli temel malzemelerin bulunduğu bir tır dolusu malzeme, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası önünden yüklenerek, Elazığ’a hareket etti.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Elazığ ve Malatya’da olan deprem olayında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Ülke olarak bu tür olaylarda bir olmayı gösteren en iyi milletin, Türk milleti olduğuna değinen Başkan Servet Şahin, “Bizim milletimiz ve devletimiz güçlü ve vefakar. Böyle Allah’tan gelen kazalarda birbirimize destek olup atlatıyoruz, hep birlikte olabiliyoruz. Bunlardan bir örneğini gördük. Türkiye genelinde her kesimden Elazığ ve Malatya için destek yağdı. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Ünye Ticaret Odası ve Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Borsası ile el ele verdik. Şuanda bir tır ihtiyaç görülen temel ürünlerden bir kısmını gönderiyoruz. Bu ihtiyaç olduğu takdirde devam edecektir. Her türlü imkanları seferber ederek, milletimiz için feda etmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Ordu’da yatırımlara 790 milyonOrdu’da yatırımlara 790 milyon
Elbab şehidi Çalışkancı için mevlitElbab şehidi Çalışkancı için mevlit
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ordu Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:37
Öğle
12:46
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:09

Ordu Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Altınordu Eczanesi
Altinordu
Duru Eczanesi
Altinordu
Murat Eczanesi
Altinordu
Merkez Eczanesi
Fatsa
Gerçeker Eczanesi
Unye
Gölköy Eczanesi
Golkoy
Dolunay Eczanesi
Kabatas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Görenleri hayran bırakan kanyon "Küpkaya"

Görenleri hayran bırakan kanyon "Küpkaya"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.