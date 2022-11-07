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Ordulu arıcılar bu sezon 18 bin ton bal topladı

07.11.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordulu arıcılar, yörenin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yaylalarda verimli bir sezon geçirdi.

Ordu'dan nisan ve mayıs aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri başta olmak üzere birçok şehrin yaylasına göç eden arıcılar sezonu tamamladı.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine, kentte yaklaşık 4 bin bal üreticisi bulunduğunu, bunların yüzde 70'inin gezgin arıcı olduğunu söyledi.

Arıcıların en iyi balı sağmak için zengin floraya sahip illeri kovanlarıyla dolaştığını anlatan Çiftçi, sezonun arıcılar için oldukça güzel bittiğini, hava şartlarının bal üretimi için oldukça elverişli geçtiğini belirtti.

Çiftçi, "Geçtiğimiz senelere oranla beklentilerin üzerinde bir bal verimi oldu. Daha önceki yıllarda arıcılar yaşadığı bazı sıkıntıları bu sezon yaşamadı. Hedeflerimize ulaştık." dedi.

Geçen sezon Ordulu arıcılar tarafından üretilen bal miktarının yaklaşık 10 bin ton civarında olduğunu ifade eden Çiftçi, bu sezon18 bin ton bal ürettiklerini kaydetti.

Arıcıların ürettikleri balların önemli kısmını sattığına dikkati çeken Çiftçi, "Yüzde 15 civarında arıcımızın elinde bal kaldı. Birlik olarak biz de ihracat amaçlı bal satın alarak üyelerimize destek olduk." diye konuştu.

Akın Çiftçi, yaklaşık 10 aydır sahada çalışan gezginci arıcıların büyük emeklerle ürettikleri balları başta Almanya olmak üzere bazı ülkelere ihraç ettiklerini de söyledi.

Türkiye genelinde 82 bin arıcı ailesi olduğunu ve bu işten yaklaşık 1,5 milyon kişinin ekmek yediğini belirten Çiftçi, merdiven altında üretilen sahte ballara karşı alınan önlemlerin artarak devam etmesini diledi.

"BU SENE BALDAN ÇOK GÜZEL VERİM ALDIK"

Bu sezon Erzurum'a giderek bal üretimi yapan Ordulu arıcı Emin Kılıç 2 bin 300 rakımlı yaylada bal ürettiklerini kaydederek, "Bu sene baldan çok güzel verim aldık. Arılarımız çok güzel çalışıp bal yaptılar. Geçen seneye göre çok yüksek verim elde ettik. Biz kendi üretimimizin rekorunu kırdık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tüm arıcıların sezondan memnun kaldığını dile getiren Kılıç, şunları söyledi:

"Verimin yanı sıra kalitenin de iyi olması mutluluğumuzu ikiye katladı. Biz yaklaşık 500 kovanda üretim yapıyoruz. Geçen seneye göre üretimimizde yüzde 100 artış oldu diyebiliriz."

Gürgentepe ilçesinden Birol Durgut ise sezonun beklentilerin üzerinde geçtiğini, hava şartlarının bunda etkili olduğunu belirtti.

Vatandaşlara, gerçek bala ulaşmak için tanıdıkları üreticilerden ürün almaları çağrısında bulunan Durgut, bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini istedi.

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bal Ordu arı üretim

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