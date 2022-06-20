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Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu

20.06.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 5 inek hibe edilen Gülfidan Türkyılmaz, 4 yılda büyükbaş hayvan sayısını 18'e çıkarttı - Gülfidan Türkyılmaz: - "Devletimizin sağladığı destekler oldukça fazla. Biz bu destekten faydalandık. Başka ev hanımları da boş durmayıp yararlanabilirler"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 5 inek hibe edilen Gülfidan Türkyılmaz, sayısını 18'e çıkarttığı büyükbaş hayvanlarından elde ettiği sütün satışıyla geçimini sağlıyor.

Altınordu ilçesinin Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan Türkyılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla başlatılan Genç Çiftçi Projesi'ne 2018'de başvurdu.

Hibe edilen 5 inekle hayvancılığa başlayan 2 çocuk annesi Türkyılmaz, geçen sürede büyükbaş hayvan sayısını 18'e çıkarttı.

Küçük olan ahırının yerine büyüğünü yaptıran Türkyılmaz, eşinin desteğiyle baktığı hayvanlarından elde ettiği sütü satarak kazanç sağlıyor.

28 yaşındaki Türkyılmaz, AA muhabirine, 2018'de eşinin işsiz, kendisinin ise ev hanımı olduğunu belirterek, Genç Çiftçi Projesi'ne başvurularının kısa sürede olumlu yanıtlandığını söyledi.

Eşinin desteğiyle hayvanların bakımını yaptığını, günlerinin büyük bölümünün hayvanlarla ilgilenerek geçtiğini ifade eden Türkyılmaz, hayvan sayısını daha da artırmayı istediklerini dile getirdi.

- "Uğraşmadan hiçbir şey elde edemiyorsunuz"

Gülfidan Türkyılmaz, devletin sağladığı desteklere dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Devletimizin sağladığı destekler oldukça fazla. Biz bu destekten faydalandık. Başka ev hanımları da boş durmayıp yararlanabilirler. Kesinlikle araştırsınlar. 'Yapamam' diye bir şey yok. Bu işi rahatlıkla yapabilirler. Uğraşmadan hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Biz de 'Bir şeyleri başarabiliriz' fikriyle yola çıktık. Emek vermeden bir şey sahibi olunamayacağını biz çok iyi fark ettik."

Gülfidan Türkyılmaz'ın eşi Taner Türkyılmaz da çalıştığı iş yerinin kapanması üzerine köyüne taşındığını, daha sonra bu projeden faydalandıklarını belirterek, "Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bize bu desteği sağlayan devletimizden Allah razı olsun." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da bu gibi projelerde kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık uygulandığı ifade ederek, "İlimizde uygulanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında 689 çiftçimize destek verilmiştir. Bu çiftçilerimizin büyük kısmını kadın çiftçiler oluşturmuştur." diye konuştu.

Bu kadın çiftçilerden birisinin Gülfidan Türkyılmaz olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bugün gelinen süreçte gördüğümüz manzara bizleri son derece mutlu etmiştir. Üreticimiz bu projeyi başarılı şekilde devam ettirmektedir, kendisini kutluyoruz." dedi.

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