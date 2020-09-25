Ordulu judocular şampiyonalara hazırlanıyor

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcu eğitim merkezi judocuları, şampiyonalar için antrenmanlarını sürdürüyor.

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından sosyal mesafe kuralları çerçevesinde şampiyonalara hazırlanan judocular, antrenmanlarına yoğun bir tempo ile devam ediyor. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler nezaretinde devam eden hazırlıklar dayanıklılık, kuvvet, çabukluk ve koordinasyon ağırlıklı bir program ile haftanın 3 günü yapılıyor. Avrupa ve dünya şampiyonaları için madalya hedefleyen sporcular, pandemi sürecinde salonların kapalı olması sebebiyle antrenmanlarına 19 Eylül Stadı’nda açık havada devam ederken, Ordu’yu ve ardından Türkiye’yi gururlandırmak hazırlanıyorlar.

Sporcu eğitim merkezi judo antrenörleri, “Pandemi sonrasında antrenmanlarımıza temizlik, hijyen ve mesafe kuralları içerisinde devam ediyoruz. Hijyen kurallarına uyarak antrenman öncesi sporcularımızı salona alırken dezenfektan ve ardından ateş ölçümü sonrası antrenmana başlatıyoruz. Spora verilen arada sporcularımız evlerinde kendi vücut ağırlığında bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüler. Ardından pandemi sebebiyle salonların kapalı olması ile çalışmalarımızı açık alanlara taşıdık. Antrenmanlarımız çok yoğun ve verimli bir şekilde geçiyor. Umarım şampiyonalar başlayınca da en iyi dereceler ile ilimizi ve Türkiye’yi temsil edeceğiz” dediler.



