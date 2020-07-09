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Ordulu şehidin evi yeniden yapılacak

ORDU HABERLERİ  | 09.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Ordulu şehidin evi yeniden yapılacak

Hakkari'de 9 Temmuz 2019'da PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın Ordu'daki babaevi yeniden yapılacak.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'nun Aybastı ilçemizdeki şehidimiz Salih Altuntaş evladımızın babası Kenan amca ile köydeki evinin tamiratı için konuşulmuştu. Konuyla ilgili Bakanlığımız ile görüşülüp yeni ev yapımı planlanmıştı. İnşallah 3 ay içerisinde de bitirilecek."

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