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Ordulu sürücüler hız sınırı dinlemedi

ORDU HABERLERİ  | 28.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir hafta içerisinde 397 araca hız sınırını aşmaktan ceza kesildi.Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından 20-26 Nisan 2020 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 397 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 19 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 1 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.Aynı denetimlerde 8 araç trafikte men edilirken 7 araç sürücüsünün sürücü belgesine de el konuldu.

Ordulu sürücüler hız sınırı dinlemedi

Ordu’da son bir hafta içerisinde 397 araca hız sınırını aşmaktan ceza kesildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından 20-26 Nisan 2020 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 397 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 19 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 1 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.
Aynı denetimlerde 8 araç trafikte men edilirken 7 araç sürücüsünün sürücü belgesine de el konuldu.

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