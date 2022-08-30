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Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti

30.08.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti

Ordu'nun üçüz ninelerinden biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 90 yaşındaki üçüz ninelerden Emriye Sarı, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Emriye Sarı'nın vefatı, kardeşi Hacer Sarı başta olmak üzere tanıyan herkesi yasa boğdu.

Üçüz ninelerden Hayriye Sarı ise 2016'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Hayriye, Hacer ve Emriye Sarı, 2014'te bir televizyon programına konuk olmuş, program yetkililerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, üçüzlere yardım sözü vermişti.

Bunun ardından üçüz ninelerin evi, Ordu Valiliği ve Perşembe Kaymakamlığı tarafından yeniden yaptırılmıştı.

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