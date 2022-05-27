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Ordu'nun 500 rakımlı Boztepe'si yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor

27.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Tarık Yıldırım: - "Ordu bu alanda çok ciddi yol aldı. Boztepe'nin denize yakın olması işimizi kolaylaştırıyor. Deniz rüzgarı genelde sabit oluyor. Bu da atlayış yaparken kolay kalkmamızı sağlıyor"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da turizmin önemli merkezlerinden Boztepe, çok sayıda yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapıyor.

Altınordu ilçesinde denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kentin seyir terası konumunda bulunan ve teleferikle ulaşımın da sağlandığı Boztepe, Ordu ve diğer illerdeki yamaç paraşütü tutkunlarından da ilgi görüyor.

Teleferikle yaklaşık 8 dakikada Boztepe'ye çıkan adrenalin tutkunları, paraşütleriyle kendilerini boşluğa bırakarak yeşil ve mavinin tadını aynı anda çıkarıyor.

Yarım saat havada kalan sporcular, Şarkiye Mahallesi'ndeki kumsala iniş gerçekleştiriyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Tarık Yıldırım, AA muhabirine, her yıl baharla birlikte kentte yamaç paraşütü yapılmaya başlandığını söyledi.

Boztepe'de yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü yapıldığını belirten Yıldırım, son dönemde sporcu sayısının artması ve ekipmanlara ulaşımın kolaylaşmasıyla bu sporun Ordu'da çok ciddi şekilde yaygınlaştığını ifade etti.

Yıldırım, özellikle Boztepe'deki atlayış pistinin yenilenmesi ve yürütülen tanıtım faaliyetleriyle Ordu'nun bir anda yamaç paraşütü yapanların adresi haline geldiğini, sadece il genelinde 40 kişinin bu sporu yaptığını aktardı.

Ordu'ya ilginin sürekli arttığını vurgulayan Yıldırım, sezonun açılmasıyla diğer illerden gelen sporcu sayısının bazı dönemlerde 50-60'ı bulduğunu bildirdi.

Yıldırım, hava şartlarına bağlı olarak sezonun bu sene gecikmeli açıldığını belirterek "Boztepe'den yamaç paraşütü yapanlar hem yeşil hem de mavinin tadını aynı anda çıkarıyor. Kuşbakışı seyrine doyum olmayan Ordu, bu alanda çok ciddi yol aldı. Tek başına uçan pilotlarımız var, bir de yolcuyla çiftli uçuşlarımız var. Sezonda çiftli uçuşlarımız yılda yaklaşık 500 civarında, il içinden ve dışından gelen pilotların tekli uçuşları da yaklaşık 2 bin oluyor." dedi.

- "Ulaşımın kolay olması ilgiyi artırıyor"

Boztepe'ye ulaşımın kolay olmasının da avantajlardan biri olduğuna dikkati çeken Yıldırım şöyle konuştu:

"Ordu'ya bu sporu yapmak için gelen arkadaşlarımız teleferikle 7-8 dakika gibi kısa bir sürede Boztepe'ye ulaşabiliyor. Bu çok büyük avantaj. Ayrıca buranın denize yakın olması işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü deniz rüzgarı genelde sabit oluyor. Bu da atlayış yaparken kolay kalkmamızı sağlıyor. Ordu'daki bu imkanı çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Amacımız bu sporu tüm bölgeye ve ülkeye sevdirmek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

Yamaç paraşütüyle yolcu olarak atlayış yapan Cüneyt Canbay da Ordu'da uçuş imkanı olduğunu bildiği için ailesiyle Tokat'tan geldiğini söyledi.

İlk atlayışı olduğu için çok büyük heyecan yaşadığını, manzara eşliğinde keyifli dakikalar geçirdiğini anlatan Canbay herkesi bu heyecanı yaşamaya davet etti.

Sami Artuç ise yamaç paraşütü keyfini yaşamak için Samsun'dan geldiğini belirterek "Boztepe'nin manzarasına hayran kaldım. Bu manzarada yamaç paraşütü yapmak ayrı keyif verdi." dedi.

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