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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde eğitime kar engeli

23.12.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mesudiye ilçesinde eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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