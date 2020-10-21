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Ordu’nun Think-Tank Merkezi

ORDU HABERLERİ  | 21.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ sloganıyla Ordu’ya yeni bir vizyon kazandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ sloganıyla Ordu’ya yeni bir vizyon kazandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni bir çalışmaya imza atıyor. Ordu’ya yatırım yapmak, mesleki bilgisini ve tecrübesini paylaşmak isteyen herkese kapılarını açan Başkan Güler, başlattığı yeni bir çalışma ile toplumun her kesimine ‘davet’ gönderdi.

Deneyim, Araştırma, Verimlilik, Eğitim, Ticaret=DAVET
Altınordu ilçesi eski OSKİ binası yapılacak düzenleme ile ‘DAVET Merkezi’ne dönüştürülüyor. Deneyim, Araştırma, Verimlilik, Eğitim ve Ticaret unsurlarının baş harflerini taşıyan DAVET Merkezi, toplumun deneyim ve tecrübeli kesimlerine fırsat eşitliği sağlayacak.

“Herkes dedikoduyu bırakacak, tecrübesini konuşturacak”
Başkan Güler, DAVET Merkezi’nin vatandaşların hem fikirlerini sunabilecekleri hem de para kazanabilecekleri bir inovasyon merkezi olacağını belirtti.
DAVET Merkezi’nin güçlü bir çekim merkezi olacağını söyleyen Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Herkes dedikoduyu bırakacak ve tecrübesini ifade ederek birikimini faydaya dönüştürecek. Yoğun olarak eğitimde kullanacağımız bu alanda kimin ne tecrübesi varsa önceden duyurusunu yapacak ve gelip burada paylaşmasını sağlayacağız. Buranın ismi DAVET Merkezi olacak. Buradaki ’D’ deneyimi ifade ediyor. Herkes deneyim ve tecrübelerini burada anlatacak. “A” araştırmayı anlatıyor. Burada her konuda araştırma, ARGE yapılacak. Üçüncüsü ’V’ verimlilik. Burada daha verimli bir Ordu, daha verimli bir hayat nasıl sürdürülür? Yaşam kalitesi ve projelerin verimliliği açısından ele alacağız. ’E’ harfi eğitimi temsil ediyor. Burada bilen herkes bilmeyene öğretecek ve tecrübelerini gösterecek. Dolayısıyla eğitim verilecek güzel bir amfisi var. Son olarak ’T’ harfi de ticareti ifade ediyor. Genç yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler, şirket kurmak isteyenler masraf etmeyecek ve burayı adres gösterecekler. Randevularını buraya verecekler. Toplantılarını burada yapacaklar. Dolayısıyla fazla masraf etmeden onlara fırsat eşitliği tanıyoruz. Belki dünyada sayılı olan bu merkezde herkese fırsat eşitliği sağlayacağız. Böylece hem para kazanmaları sağlanacak hem düşündükleri fikirlerini burada açıklayacaklar ve bunu ticarete dönüştürecekler. Kısaca burası inovasyon merkezi olacak. Dolayısıyla OSKİ’nin binasını şimdi güçlü bir çekim merkezi yapıyoruz.”

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Unye
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Unye
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