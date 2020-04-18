YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’nun Ünye ilçesi sessiz şehir oldu

Ordu’nun Ünye ilçesi sessiz şehir oldu

ORDU HABERLERİ  | 18.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile mücadele için 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından, yasaklar arasında olan Ordu adeta sessiz şehir oldu.

Korona virüs salgını ile mücadele için 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından, yasaklar arasında olan Ordu adeta sessiz şehir oldu. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni genelgede yer alan 31 ilde sokağa çıkma yasağı yine uygulandı.
17 Nisan saat 00.00 ve 19 Nisan saat 00.00 arasında iki gün süreyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası Ordu’nun Ünye ilçesindeki meydan, ana cadde ve sokaklar adeta sessiz şehir görünümü aldı. İlçenin birçok önemli noktalarından olan ve vatandaşların yoğun geçiş sağladığı cadde ve sokaklar ise şimdilerde sadece sokak hayvanlarına kaldı. İki gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında ise ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.) açık olacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Ordu Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:38
Öğle
12:33
İkindi
16:17
Akşam
19:18
Yatsı
20:45

Ordu Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Büyük Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Demirtaş Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
İbnisina Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Duru Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Fatih Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Mert Gerçeker Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Dilek Eczanesi
Fatsa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

Pazarcılar yeni yerinde

Pazarcılar yeni yerinde

Ordu’da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere rekor ceza

Ordu’da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere rekor ceza

Ordu hız kesmiyor

Ordu hız kesmiyor

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da korona virüs uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.