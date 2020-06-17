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Ordu’nun yollarına sıkı takip

ORDU HABERLERİ  | 17.06.2020 18:06 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek Ordu’nun talepleri hakkında görüştü.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret eden Metin Gündoğdu, Altınordu-Kabadüz-Çambaşı Yolu çalışmalarının hızlanması ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Ordu’nun yollarına sıkı takip

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek Ordu’nun talepleri hakkında görüştü.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret eden Metin Gündoğdu, Altınordu-Kabadüz-Çambaşı Yolu çalışmalarının hızlanması ile ilgili görüşmelerde bulundu. Gündoğdu görüşme esnasında yapımı devam eden yollar, Ulubey-Sarpdere Yolunun genişletilmesi ve Işıktepe-Gürgentepe yolunun ise sıcak asfalt çalışmasının bitirilmesi hususlarını dile getirdi.
Gündoğdu, Ordu’nun ilçe yol bağlantılarının 2022’nin sonunda bitmesinin planlandığını ve çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nun bölgeyi iyi bildiğini ve yapımı devam eden yolların hizmete açılması için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti.
Gündoğdu, “Genel Müdürümüz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, yapımı devam eden diğer yollara ek olarak Gürgentepe-Işıktepe ile Ulubey-Sarpdere yollarının da yapılmasını talep ettik. Genel Müdürümüz, Karayolları Bölge Müdürümüze gerekli talimatları verdiğini belirterek çalışmaların başlayacağını aktardı” diye konuştu.

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