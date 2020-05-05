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Ordu’ya 7 bin 500 koli yardım

ORDU HABERLERİ  | 05.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

Hasene Derneği, Türkiye’de "Biz Bize Yeteriz Kampanyası" çerçevesinde 10 milyonluk yardım gönderdi.Hasene Derneği Ordu Şube Başkanı Hüseyin Akot, bu yardımları çok acil bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ileteceklerini söyledi.Başkan Akot, “IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün hocamızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ülkemize gönderdiği yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için çalışmalara başladık.

Hasene Derneği, Türkiye’de "Biz Bize Yeteriz Kampanyası" çerçevesinde 10 milyonluk yardım gönderdi.
Hasene Derneği Ordu Şube Başkanı Hüseyin Akot, bu yardımları çok acil bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ileteceklerini söyledi.
Başkan Akot, “IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün hocamızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ülkemize gönderdiği yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için çalışmalara başladık. Biz Bize yeteriz kampanyası kapsamında Türkiye’ye 10 milyon TL değerinde nakdi yardımda bulunarak her ilimizde yardımlar dağılmaya başlandı. Fatsa ilçemize bin 200 adet olmak üzere koliler geldi. Devamı gelecektir. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün hocamızdan Allah razı olsun, devletini, vatanını unutmadığı için. Almanya’da merkezi olan derneğimiz dünyanın her yerinde ki mazlumlara yardımlarını ulaştırıyor. Gönüllü ekibimizde ailelere ulaştıracağız. Tespitleri yaptık ailelerimizin. Kaymakamlığımıza da vereceğiz, onların belirlediği ailelerde var. Ordu ilimize toplamda 7 bin 500 adet koli dağıtacağız. Türkiye her anlamda dünya ülkelerine örnek olacak bir ülkedir, herkesin ülkemizde gurur duymasını istiyorum” diye konuştu.

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