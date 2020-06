Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Ordu’nun Ünye ilçesi Atatürk İlkokulu 1-D sınıfı öğretmeni Ayşe Sinanoğlu Yüksel tarafından yürütülen iki proje Avrupa Kalite Etiket Ödülü’ne layık görüldü.

Ünye Atatürk İlkokulu, okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen eTwinning projeleri, 14 Avrupa ülkesiyle ortaklaşa yapılmasının ardından Ünye’ye ödül kazandırdı. 2 projenin de Avrupa’daki ortaklarla birinci sınıflara uygulanmasında ise çocukların erken yaşta Matematik ve İngilizce kabiliyetleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Okulun 1- D sınıfı proje koordinatörünü yürüten ve aynı zamanda kendi sınıfındaki öğrencileriyle projesini tamamlayan öğretmen Ayşe Sinanoğlu Yüksel, ”Avrupa ile ortaklarımız olan eğitimcilerimizle beraber düzenlediğimiz ’Matematik Festivali’ adlı projemizde öğrencilerin oynarken öğrenmesini ve matematiğe karşı korkularını yenmesini istemiştim. Burada istenilen düzeyin fazlasına ulaştık. Dört ay sürmesine rağmen başarıya bu projeyle başarıya ulaştık. Orantirik çalışmalar eşliğinde toplama, çıkarma gibi çeşitli konularda birinci sınıflarımız başarılar gösterdi. İkinci projemiz ise ’I Can Speak English’ olan projemizdir. Bildiğiniz üzere 1. sınıflarda İngilizce dersi olmadığı için bana bu teklif geldiğinde ben yapamayacağımı ve başaramayacağımı diğer öğretmen arkadaşlarımla paylaştım. Ancak tabi kreşlerden çocuklar geldiği için alt yapı konusunda eksiklik hissetmeyerek İngilizce kelimeleri biliyordu. Tabii, bizler de sosyal sorumluluk projelerine çocuklarımızı dâhil ederek başarıya ulaşmış olduk. Biz ’Avrupa Kalite Etiket Ödülü’ için başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Ödülümüzü alacağımızı biliyoruz. Çünkü iki ödülümüz de yabancı ortaklarımızla olduğu için Avrupa Kalite Etiket ödülüne aday görünüyoruz. Matematik Festivali’nde 4 ortak, I Can Speak English projemizde Avrupa’dan 10 ortakla proje yürütmesi gerçekleştirdik” dedi.

Birçok Avrupalı ortaklarla yürütülen projelerle beraber etiket ödülünü almaya hak kazandıklarını ifade eden Okul Müdürü Ertan Gül ise, ”Bu sene birçok eTwinning projesine bizler ortaklık yaptık. Bunların başında 1-D sınıfımızın yani dolayısıyla öğretmenimiz Ayşe Sinanoğlu Yüksel’in hazırladığı 2 proje vardı. Bunlardan biri ’Matematik Festivali’ projesi diğeri ise ’I Can Speak English’ projesiydi. Biz Türkiye olarak iki ders eğitiminde zorluk çekiyoruz. Bunlardan birincisi Matematik, ikincisi İngilizcedir. Bu iki dersi ufak yaşlarda olduğu için 1. sınıflarımızda gerçekleştirdik. Tabi bu projeler birçok Avrupalı ortaklarımızla yapıldı. Bu sene Avrupa Kalite Etiket Ödülü’ne de başvurumuzu yaptık. İnşallah bu projelerimizle ödülümüzü alacağız. Bunun devamında da eTwinning okulu ödülünü almayı amaçlıyoruz. Okulumuzda yaklaşık 6 projeyi hayata geçirdik ve birçok sınıflarımızda uyguladık” diye konuştu.

Uygulanan eTwinning projelerde Ünye’nin Ordu genelinde en çok Avrupa’dan ödül getirdiği öğrenildi.