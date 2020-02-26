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Ordu’ya ikinci çevre yolu

ORDU HABERLERİ  | 26.02.2020 15:18 | Son Güncelleme

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu trafiğine alternatif olabilecek ikinci bir çevre yolu bağlantısı hizmete açıldı.Fatsa-Altınordu arasında trafiğe hizmet veren ve Altınordu OSB’nin içinden geçerek sahil yoluna ulaşan çevre yolu bağlantısını, 5 km’lik yeni bir bağlantı yolu ve 236 metrelik yeni bir köprü ile Cumhuriyet Mahallesi’nden sahil yoluna ulaşmasını sağlayan güzergâh hizmete girdi.Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 30 milyon liraya mal olan yatırımın açılışı gerçekleştirildi.

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu trafiğine alternatif olabilecek ikinci bir çevre yolu bağlantısı hizmete açıldı.
Fatsa-Altınordu arasında trafiğe hizmet veren ve Altınordu OSB’nin içinden geçerek sahil yoluna ulaşan çevre yolu bağlantısını, 5 km’lik yeni bir bağlantı yolu ve 236 metrelik yeni bir köprü ile Cumhuriyet Mahallesi’nden sahil yoluna ulaşmasını sağlayan güzergâh hizmete girdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 30 milyon liraya mal olan yatırımın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Marka şehir olma yolunda ilerliyoruz. Bu anlamda en önemli işlerden birisi de trafik sorununu çözmekti. Attığımız bu adımla trafiğimiz artık daha rahat olacak. Melet’in denizle birleştiği noktada bir köprü daha düşünüyoruz. Bunun da planlamasını yapıyoruz. Ordu, köprüleriyle de anılan bir şehir olacak. Melet güzel bir yaşam merkezi olacak. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman turizm ve sanayide Ordu’muz çok daha güzel bir hale gelecek” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Ordu Valisi Seddar Yavuz ise, “Geçtiğimiz yıllarda yaşanan afet nedeniyle Cevizdere Köprüsü yıkıldığında alternatif bir yolumuz olmadığını görmüştük. Köprü deyip geçmemek gerekiyor. Allah korusun benzer durumlarda bu yatırımların stratejik, güvenlik ve ulaşım anlamındaki önemi daha da ortaya çıkıyor. O yüzden yatırımlara birde bu yönüyle bakmak gerekiyor. Emek veren Karayolları Bölge Müdürlüğümüzü, Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum ve yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmalar ardından açılış duası il Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından yapılan iki yatırım, protokolün açılış kurdelesini kesmesi ile resmi olarak hizmete açıldı.

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