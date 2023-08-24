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Ordu’ya şehit ateşi düştü

24.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordulu Piyade Uzman Çavuş Ali Demir(31), doğum gününe 3 gün kala, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştü.

Pençe-Kilit operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde ağır yaralanan Ordu’nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

İsa ve Hatun çiftinin çocukları olan ve Sultan Demir ile evli olan şehidin ailesinin İstanbul’da yaşadığı, 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenilirken, Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde defin edileceği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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