Orduzu’da küle dönen bölge yeniden yeşillenecek

Son günlerde Malatya’da ormanlık bölgelerde çıkan yangınların sonunda binlerce ağacın kül olmasına duyarsız kalmayan Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder, Orman Bölge Müdürü Salih Çetiner’den zarar gören bu alanlara ağaçlandırma sözü aldı.

Son günlerde Orduzu Pınarbaşı mesire alanında ki ormanlık bölge ve Beydağı Venk bölgesinde çıkan yangında, binlerce ağaç yanarak kül oldu. Zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek için kolları sıvayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bu yöndeki çabaları sonuç verdi. Yeşil dokusuyla Türkiye’nin akciğeri konumundaki Malatya’da çıkan yangınlar sonucu kül olan bölgeler, dikilecek ağaçlarla yeniden eski görüntüsüne kavuşacak. Konu ile yakından ilgilenerek Orman Bölge Müdürü M.Salih Çetiner ile bir görüşme sağlayan Başkan Güder, bu alanlara ağaçlandırma sözü aldı. Ağaçlandırma çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.

Ateşe dayanıklı ağaç türleri dikilecek

Çevrenin ve yeşilin korunmasına büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleri sonucu zarar gören ormanlık alanlara, ateşe daha dayanıklı ağaç türleri dikilmesi planlanıyor. Bu alanlara bölgeye uygun yapraklı ağaç türleri ile ağaçlandırma yapılacak.

Çetiner: “11 Kasımda tüm Malatyalıları davet ediyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “İnşallah birlikte güzel hizmetler yapacağız. Malatya benim ilk göz ağrım. Orman teşkilatında ilk göreve başladığım yer. Osman Güder başkanımızın bizlerden bir talebi olmuştu. Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde fidanlığımız mevcut. Bizde kendilerine fidan desteklerini sağlayacağız. Köylerde göçü önlemek adına, gelir getirici tür kapsamında ceviz ve badem konusunda birlikte iş birliği yapacağız. Kendileri talepleri alacaklar, bizde orman köylülerine eke gelir sağlamak anlamında ceviz ve bademe yönelik ücretsiz fidan dağıtacağız” dedi.

Malatya’nın yüzde 15’nin orman ile kaplı olduğunu da dile getiren Çetiner, “Başkanımız Orduzu Pınar Başında yaklaşık 1 ay önce bir yangın çıktığını ve orada çıkan yangından dolayı fidanların zarar gördüğünü belirtiler. Bu zarar gören alanı yeniden ağaçlandıracağız. Pınarbaşı Malatya için önemli bir yer. Bu bölgedeki toprak işlememizi yapmak üzere 11 Kasımda tüm Malatyalıları buraya davet ediyoruz. Bizim amacımız, her yıl ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmalarıyla bozuk durumda olan meşelerde de rehabilitasyon yani canlandırma kesimleri yaparak, mevcut ormanlarımızı verimli hale getirmek, yeni ormanlık alanlar tesis ederek orman varlığını arttırmak. Bu alan ile ilgili kurumumuza düşen görev neyse yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Güder: “Geçmişte güzel çalışmalar yapılmıştı”

Malatya’da geçmişte güzel çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi:

“Malatya’mız da orman ile alakalı olarak 5-6 yıl önce dönemin valisi Ulvi Saran görev süresinde Beydağı’na çok güzel çalışmalar gerçekleştirilmişti. Taşları patlatarak oralar ağaç fideleri ve çamları diktiler. Bu alanlarda yeşermeler başlamış durumda. Önümüzdeki süreçte inşallah Malatya’mız daha yeşil görünecek. Bölge Müdürümüz ile Malatya’ya geldiğinde yine kendisi ile bazı konularda istişarelerde bulunmuştuk. Köy statüsünde olan mahallelerimiz başta olmak üzere muhtarlarımızla görüşmeler yaparak onlara kendi bölgelerinde ceviz ve bademe yönelik ağaç dikimleri konusunda da bilgiler verdik. İlerleyen zamanda inşallah bu yapılacak olan çalışmalar onlara da ek bir gelir olacak”

“Müdürümüz bizlere ağaçlandırma sözünü verdi”

Malatya’mızda son zamanlarda yaşanan orman yangınlarına da değinen Güder, “Orada ağaçlarımız zarar gördü. O kül olan ağaçlarımızın yerine yeni fidanlarımızı dikmemiz gerek. Ormanlar bizim milli servetimizdir. Malatya’daki yangında küle dönen alanlarımızı eski görüntüsüne kavuşturmak için konuyu Orman Bölge Müdürümüze aktardık. Kendisi bu anlamda bizlere gerekli tüm çalışmaların yapılacağı sözünü bizlere aktardı. Yanan o bölgelerimiz yeniden yeşerecek. Çevrenin ve yeşilin korunması ilkemiz bizim için önemlidir. Bu anlamda biz Battalgazi Belediyesi olarak çevrenin korunması ve temiz tutulması noktasında üzerime düşen görevi layıkıyla yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Yeşil alanlarının arttırılmasını noktasında da Battalgazi Belediyesi olarak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

