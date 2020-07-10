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Ören sahilinde sağlık kabini hizmete girdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte Burhaniye’nin turist ağırlayan en önemli alanlarının başında gelen Ören, yaşanılacak sağlık sorunları ve bebek bakımıyla alakalı Sağlık kabinini hizmete açtı.

Ören sahilinde sağlık kabini hizmete girdi

Burhaniye ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte Burhaniye’nin turist ağırlayan en önemli alanlarının başında gelen Ören, yaşanılacak sağlık sorunları ve bebek bakımıyla alakalı Sağlık kabinini hizmete açtı. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren ve Ören yürüyüş yolu üzerinde bulunan sağlık kabini, gerek plajda, gerekse çarşıda yaşanılacak sağlık sorunlarında ilk müdahale merkezi olacak.
Ören meydanında hizmete başlayan sağlık kabininde, acil müdahale, tansiyon ölçümü, pansuman gibi sağlık hizmetlerinin yanı sıra, bebekler için bakım alanı da bulunuyor. Tatil için gelen ailelerin bebekleri için alt değiştirme, emzirme gibi hizmetler için de kullanılacak kabin, haftanın 7 günü saat 10.00 ile 18.00 arası hizmet verecek.

Ören sahilinde sağlık kabini hizmete girdi

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