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  4. Organ naklinden sonra hayatını kaybeden hastanın ailesi otopsiyi bekliyor

Organ naklinden sonra hayatını kaybeden hastanın ailesi otopsiyi bekliyor

İZMİR HABERLERİ  | 09.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Hastanesindeki ameliyattan sonra hayatını kaybeden Ali Uslu'nun eşi Meral Uslu: - "Hastamızı nasıl ve neden kaybettik? Bir eksik olmalı, onun araştırılmasını istiyoruz. Yoksa şahıslarla bir işimiz yok. Artık adli tıptan gelecek raporu bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, kadavradan bağışlanan organın nakledildiği ve ameliyatın ardından dün hayatını kaybeden Ali Uslu'nun eşi Meral Uslu, eşini neden kaybettiklerinin araştırılmasını istediklerini belirterek, "Şahıslarla işimiz yok. Adli tıptan gelecek raporu bekliyoruz." dedi.

İzmir Adli Tıp Kurumuna otopsi için götürülen Ali Uslu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Uslu'dan alınan numunelerin, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Ali Uslu'nun kardeşi Atilla Uslu, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisinin de diyaliz tedavisi gördüğünü, abisine uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiği zaman ailece çok sevindiklerini ifade etti.

Abisinin umutlarının olduğunu vurgulayan kardeş Uslu, "Fakat 20 gün içinde abimizi kaybettik. Ailemiz darmadağın oldu. Ne diyeceğimizi bilemiyorum. Paramparça olduk. 20 gün önce çay içtiğimiz abimi toprağa vereceğiz. Çok kötüyüm. Bu konunun araştırılmasını, bu konuda ihmali olanların ceza görmesini istiyoruz." dedi.

Ali Uslu'nun eşi Meral Uslu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 3 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü, yaşam kalitesinin yükselmesi için nakil olmayı istediğini anlattı.

15 Aralık'taki böbrek naklinin başarılı geçtiğini, 28 Aralık'ta bilincini kaybeden eşinin yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Uslu, "Bizim tahminimiz, donörden geçen bir şey var. Aslında 3 hastanın da her şeyi iyi gidiyordu. Sonra hepsi arka arkaya yoğun bakıma girdiler. Bilinçleri kapandı ve sonra sırayla öldüler." dedi.

- "Elimi hiç bırakma Meral"

Hayat arkadaşının yoğun bakımdaki son dakikalarını göz yaşları içinde anlatan Uslu, "En son bana 'elimi hiç bırakma Meral' demişti. Zaten yoğun bakımdaydı, bilinci gelip gidiyordu. Bir hata, yanlış olan bir şey var, bu bir gerçek. Ama ne? Onun için bir takip başlasın istiyoruz. Hastamızı nasıl ve neden kaybettik? Bir eksik olmalı, onun araştırılmasını istiyoruz. Yoksa şahıslarla bir işimiz yok. Artık adli tıptan gelecek raporu bekliyoruz." diye konuştu.

- Olayın geçmişi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve organları bağışlanmıştı.

Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç ölmüş, Ali Uslu da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ölen Arife Aykut'un kızı Songül Aykut ile Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç, sorumlular hakkında şikayette bulunmuştu.

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Böbrek Nakli Ege Üniversitesi İzmir Adli Tıp Kurumu Organ Nakli Otopsi

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