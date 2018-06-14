Organik aşıklar!

Tatillerine Bodrum’da devam eden komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki gün organik ürünler satan bir markette görüntülendi

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Bir süredir özel spor hocasıyla çalışan ve bu sayede fazla kilolarından kurtulan Cem Yılmaz, artık beslenmesine dikkat ediyor.