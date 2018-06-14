Organik aşıklar!

Tatillerine Bodrum’da devam eden komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki gün organik ürünler satan bir markette görüntülendi
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den organik alışveriş
1 / 5
Bir süredir özel spor hocasıyla çalışan ve bu sayede fazla kilolarından kurtulan Cem Yılmaz, artık beslenmesine dikkat ediyor.
2 / 5
Ünlü komedyen, diyet programını tatilde de aksatmıyor.
3 / 5
Bodrum’da tatil yapan Cem Yılmaz, önceki gün de sevgilisi Defne Samyeli’yle organik ürünler satan Hatice Teyze dükkanında görüntülendi.
4 / 5
Yılmaz, aldıklarının evine gönderilmesini istedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum