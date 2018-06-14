MAGAZİN

Organik aşıklar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 09:03 | Son Güncelleme

Bodrum’da tatil yapan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki gün organik ürünler satan bir markette görüntülendi.

Tatillerine Bodrum’da devam eden komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki gün organik ürünler satan bir markette görüntülendi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den organik alışveriş

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Bir süredir özel spor hocasıyla çalışan ve bu sayede fazla kilolarından kurtulan Cem Yılmaz, artık beslenmesine dikkat ediyor.
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Ünlü komedyen, diyet programını tatilde de aksatmıyor.
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Bodrum’da tatil yapan Cem Yılmaz, önceki gün de sevgilisi Defne Samyeli’yle organik ürünler satan Hatice Teyze dükkanında görüntülendi.
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Yılmaz, aldıklarının evine gönderilmesini istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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