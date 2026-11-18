İspanya La Liga devi Real Madrid, kadrosundaki en önemli genç yeteneklerden biri olan milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu. Yeni kontratın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşan genç yıldız, eski kulübü Fenerbahçe ile girdiği diyalogla gündeme oturdu.

ARDA GÜLER: "KENDİ İZİMİ BIRAKMAK İSTİYORUM"

İspanyol deviyle yeni sözleşme imzalamanın heyecanını yaşayan Arda Güler, yayımladığı mesajda Real Madrid tarihinin bir parçası olmaktan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

"Real Madrid formasını ilk kez üzerime geçirdiğimde, devasa bir tarihin parçası olacağımı biliyordum. Bugün de aynı gururu ve aynı mutluluğu hissediyorum ama çok daha büyük bir sorumlulukla. Dünyanın en büyük kulübünde, adlarını futbol tarihine yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte kendi izimi bırakmak. İlk günümden beri her zaman yanımda olan herkese; özellikle başkanımız Florentino Perez'e, aileme, takım arkadaşlarıma, tüm teknik ekibe ve birlikte çalıştığım antrenörlere teşekkür etmek istiyorum. Ve en özel teşekkür de bize her zaman sonsuz destek veren dünyanın dört bir yanındaki Madridistalara. Birlikte nice güzel günlere! Bu kulübün bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 2032."

FENERBAHÇE TEBRİK ETTİ, ARDA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Arda Güler'in bu paylaşımının altına eski kulübü Fenerbahçe resmi hesabından tebrik yorumu bırakıldı. Sarı-lacivertli kulüp, genç yıldızın gönderisine "Bu yolculuğa tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Seninle gurur duyuyoruz, Arda!" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçe'nin bu jestine kayıtsız kalmayan Arda Güler ise eski kulübüne "Her zaman kalbimizdesiniz ailem" sözleriyle yanıt verdi. Karşılıklı yapılan bu paylaşımlar kısa sürede futbolseverlerin ve sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.