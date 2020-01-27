YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Organik atıklar gübre oluyor

Organik atıklar gübre oluyor

NİĞDE HABERLERİ  | 27.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kompost gübre (organik gübre) üretimine başlandı.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kompost gübre (organik gübre) üretimine başlandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Çağdaş Gönen, üniversite çıkan atığı sıfıra indirmeye çalıştıklarını belirterek, topladıkları atıkları yeni gelen makine ile kompost gübresine dönüştürdüklerini, kompost gübresini ilk olarak üniversitenin yeşil alanlarında kullanacaklarını söyledi.
Gönen, “Atık yönetim koordinatörlüğümüz üniversitemizdeki her türlü atığı yönetme konusunda çalışmaktadır. Geri dönüşebilen atıklar organik atıklar, atık yağları atık pilleri tamamının yönetimi sorumluluğundadır. Yaklaşık 3 ay önce çevre bakanımız sayın Murat Kurum üniversitemize bir ziyarette bulundu ve bu ziyareti sırasında da rektörümüz Prof. Dr Muhsin Kar’a organik maddelerin komposta dönüştürülmesini sağlayan makinenin hibe sözünü verdi ve kısa süre içerisinde makinenin teslimi tamamlandı. Yemekhanelerimizde, kantinlerimizde, çay ocaklarımızda organik atık dediğimiz atıklar çıkmaktadır. Bunlar yemek hazırlanırken ortaya çıkan patates kabukları veya çay ocaklarındaki çay posaları. Sıfır atık felsefesinde bu atıkların kampüs sınırlarından dışarı çıkmaması içeride değerlendirilmesidir. Böylelikle üniversiteden çıkan atığı sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Organik atıkları yeni gelen makine ile organik gübreye yani kompost gübresine dönüştürüyoruz. Kompost gübresini ilk olarak üniversitemizin yeşil alanlarında kullanacağız” dedi.
Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise, “Üniversitemizde atıkların değerlendirilmesi sıfır atık felsefesi hareketi üzerinde çalışıyoruz. Üniversite çıkan tüm geri dönüşe bilen atıkları ekonomiye kazandırılması ve tüm kampus içerisinde oluşturulan organik atıkları yeni gelen kompost makinesi ile tarım bilimlerinde ve üniversite içerisindeki yeşil alanda arıtım ve üretim verimliliğini arttırmak için kompost gübre olarak kullanacağız. Üniversite içerisinde çıkacak tüm organik atıklar toplanarak kompost gübreye dönüştürülecek. Böylece üniversitede sıfır atık felsefesi ile park ve bahçelerimiz daha verimli şekilde gelişecek hem de tarım bilimlerine destek sağlamış olacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Niğde’den deprem bölgesine 8 tır yardımNiğde’den deprem bölgesine 8 tır yardım
Niğde Belediyesinin İhale ilanları BilboardlardaNiğde Belediyesinin İhale ilanları Bilboardlarda
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Niğde Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
12:59
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:23

Niğde Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Damla Eczanesi
Merkez
Esırgen Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Özay Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde Belediyesinin İhale ilanları Bilboardlarda

Niğde Belediyesinin İhale ilanları Bilboardlarda

Niğde’de 478 kişi, ad ya da soyadını değiştirdi

Niğde’de 478 kişi, ad ya da soyadını değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.