Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretime bireysel katılımı sağlayabilmek amacıyla yapımına başladığı, kentte önemli bir ihtiyacı da karşılayacak olan Organik Tarım ve Üretim Merkezinde inşaat çalışmaları başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir yaşantılarının stresinden uzaklaşmasını sağlamak, toprağa dokunup, işleyerek tüketebilecekleri meyve ve sebzeleri yetiştirme olanağı sağlayan sürdürülebilir tarım politikalarından biri olan Perma Kültür Çiftliği projesini hayata geçiriyor.

Sebze ve meyveler ata tohumu kullanılarak yetiştirilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje ile vatandaşların gündelik hayatta en çok tükettiği sebze ve meyveler ata tohumları kullanılarak Şanlıurfa Organik Tarım ve Üretim Merkezinde yetiştirilecek.

Sürdürülebilir tarım şehre uyarlanıyor

Sürdürülebilir ve organik tarım uygulamalarından şehirde yaşayan vatandaşların faydalanmalarını sağlayan çalışma ile organik tarım, akıllı sulama, akıllı aydınlatma, yeşil balkon, tarımsal üretime kentlinin katılması konusunda Şanlıurfa Organik Tarım ve Eğitim Merkezi (ŞOTEM) bünyesinde eğitimler verilecek.

Eğitimlerin sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

