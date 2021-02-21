YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Organik tarım ve üretim merkezinde inşaat çalışmaları başladı

Organik tarım ve üretim merkezinde inşaat çalışmaları başladı

21.02.2021 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretime bireysel katılımı sağlayabilmek amacıyla yapımına başladığı, kentte önemli bir ihtiyacı da karşılayacak olan Organik Tarım ve Üretim Merkezinde inşaat çalışmaları başladı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir yaşantılarının stresinden uzaklaşmasını sağlamak, toprağa dokunup, işleyerek tüketebilecekleri meyve ve sebzeleri yetiştirme olanağı sağlayan sürdürülebilir tarım politikalarından biri olan Perma Kültür Çiftliği projesini hayata geçiriyor.Sebze ve meyveler ata tohumu kullanılarak yetiştirilecekŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje ile vatandaşların gündelik hayatta en çok tükettiği sebze ve meyveler ata tohumları kullanılarak Şanlıurfa Organik Tarım ve Üretim Merkezinde yetiştirilecek.Sürdürülebilir tarım şehre uyarlanıyorSürdürülebilir ve organik tarım uygulamalarından şehirde yaşayan vatandaşların faydalanmalarını sağlayan çalışma ile organik tarım, akıllı sulama, akıllı aydınlatma, yeşil balkon, tarımsal üretime kentlinin katılması konusunda Şanlıurfa Organik Tarım ve Eğitim Merkezi (ŞOTEM) bünyesinde eğitimler verilecek.Eğitimlerin sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretime bireysel katılımı sağlayabilmek amacıyla yapımına başladığı, kentte önemli bir ihtiyacı da karşılayacak olan Organik Tarım ve Üretim Merkezinde inşaat çalışmaları başladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir yaşantılarının stresinden uzaklaşmasını sağlamak, toprağa dokunup, işleyerek tüketebilecekleri meyve ve sebzeleri yetiştirme olanağı sağlayan sürdürülebilir tarım politikalarından biri olan Perma Kültür Çiftliği projesini hayata geçiriyor.

Sebze ve meyveler ata tohumu kullanılarak yetiştirilecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje ile vatandaşların gündelik hayatta en çok tükettiği sebze ve meyveler ata tohumları kullanılarak Şanlıurfa Organik Tarım ve Üretim Merkezinde yetiştirilecek.

Sürdürülebilir tarım şehre uyarlanıyor
Sürdürülebilir ve organik tarım uygulamalarından şehirde yaşayan vatandaşların faydalanmalarını sağlayan çalışma ile organik tarım, akıllı sulama, akıllı aydınlatma, yeşil balkon, tarımsal üretime kentlinin katılması konusunda Şanlıurfa Organik Tarım ve Eğitim Merkezi (ŞOTEM) bünyesinde eğitimler verilecek.
Eğitimlerin sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
12:43
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:32

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Direkli Eczanesi
Haliliye
Erdem Eczanesi
Haliliye
Mutlu Eczanesi
Haliliye
Mangal Eczanesi
Eyyubiye
Çadırcı Eczanesi
Karakopru
Akay Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Bozova’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Bozova’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Bozova’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Bozova’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Eyyübiye’ye şelale ve park yapılıyor

Eyyübiye’ye şelale ve park yapılıyor

Şanlıurfa'da turizmin yeni normalleşme adımlarıyla canlanması bekleniyor

Şanlıurfa'da turizmin yeni normalleşme adımlarıyla canlanması bekleniyor

Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.