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Organik ürün satarak 3 çocuğunu okuttu

TOKAT HABERLERİ  | 29.09.2020 14:01 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde hayvancılık yapan 3 çocuk annesi Dudu Şirin, yaklaşık 20 yıldır organik ürün satarak elde ettiği gelirle 3 çocuğunu okuttuğunu söyledi.Reşadiye ilçesinde kurulan organik ürünlerin satıldığı Pazar yeri yöre sakinleri tarafından ilgi görüyor.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde hayvancılık yapan 3 çocuk annesi Dudu Şirin, yaklaşık 20 yıldır organik ürün satarak elde ettiği gelirle 3 çocuğunu okuttuğunu söyledi.
Reşadiye ilçesinde kurulan organik ürünlerin satıldığı Pazar yeri yöre sakinleri tarafından ilgi görüyor. Köyden kente yumurta, peynir, salça, sebze ve meyvenin yanı sıra marmelat getiren vatandaşlar belediye tarafından kendilerine gösterilen mekanda ürünlerini satıyor. Bereketli Beldesinde hayvancılık yaparak geçimi sağlayan Dudu Şirin’de (55) eşi Abdurrahman Şirin (60) ile tezgah açarak ürünlerini sergiliyor. Pazar yerinin Şirin teyzesi olarak adlandırılan 3 çocuk annesi özverili çalışması ile dikkatleri çekiyor. İstanbul’da kurban satarak eşine yardımcı olan Şirin teyze, memleketi Reşadiye’de ise yöresel ürünleri satarak aile bütçesine katlı sağıyor. Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade eden Şirin, “Çocuklarımı bu işten elde ettiğimiz gelirle okuttum. Başka bir gelirimiz yok hayvancılık yapıyoruz. Rabbim bereket versin. Burada yumurta, peynir, tere yağ satıyoruz” dedi.
Abdurrahman Şirin ise eşi ile birlikte yöresel ürün pazarında tezgah açarak organik ürün sattıklarını dile getirdi. Küp peynirinin oldukça ilgi gördüğünü belirten Şirin, yaklaşık 20 yıldır hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

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