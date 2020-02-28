Organları ters tarafta olmasına rağmen azmiyle hayata tutundu

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta 13 yaşında yüzmek için suya atladığı sırada boynu kırılan, geçirdiği ameliyat sırasında organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen, geçen yıl da annesinin verdiği böbrekle yaşama tutunan İbrahim Akansu azmiyle örnek teşkil ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan ve Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesinde teknik hizmetli olarak çalışan evli, 38 yaşındaki İbrahim Akansu, yaşam hikayesiyle dikkati çekiyor. Çevresinde neşeli tavırlarıyla tanınan Akansu'nun, 1995'te yüzmek için yüksekten suya atladığında boyun kemikleri kırıldı. Adana'da ameliyatla sağlığına kavuşan Akansu, burada kalbinin sağda, aynı şekilde diğer organlarının da ters tarafta bulunduğunu öğrendi. Doktorların, "Bunun milyonda bir olduğunu" belirttiği duruma zamanla alışan Akansu, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürdü. Beş yıl önce de böbreğinin iflas ettiğini öğrenen Akansu, geçen yıl annesinden yapılan nakille sağlığına kavuştu. Çalıştığı okulda hem idareci hem de çalışanlarca sevilen Akansu, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen azmiyle hayata tutundu.

İbrahim Akansu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalbinin sağda, diğer organlarının da terste olduğunu 13 yaşındayken öğrendiğini söyledi. Adana'da tedavi olurken doktorların kalbi ve diğer organlarının ters tarafta bulunmasının milyonda bir olduğunu söylediğini anlatan Akansu, "Organlarımın hepsi ters yönde. Bu şekilde hayatımızı sürdürüp gidiyoruz. Hem böbrek nakli hem de organlarımın ters yönde olması nedeniyle bir zorluk yaşamıyorum." dedi. - "Askerde doktor 'Öyle şey mi olur, saçmalama' dedi" 2004'te vatani görevini yaparken apandisit ameliyatı olduğunu, bu sırada doktorla arasında geçen konuşmayı aktaran Akansu, şöyle devam etti: "Ameliyat olmadan önce doktora organlarımın ters tarafta olduğunu söyledim. Doktor da 'Öyle şey mi olur, saçmalama.' dedi. Doktor güldü ve bana 'Bu apandisi patlamış, ne dediğini bilmiyor.' dedi. Doktor sonra 'Apandisini sağda aradık ama solda bulduk.' dedi. Apandisim sağda aranırken solda çıktı." Böbreğinin iflas etmesi üzerine geçen yıl ise annesinden yapılan nakille yaşama tutunduğunu anlatan Akansu, "Annem bana ikinci bir can bağışladı." diye konuştu.