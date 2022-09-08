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Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü açıkladı

08.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü açıkladı

Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü açıkladı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü bildirdi.

Kars'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Orgeneral Çetin ve beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Kağızman ilçesine gitti.

Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesini helikopterle havadan inceleyen Çetin, daha sonra Kağızman Komando Taburuna ziyarette bulundu.

Orgeneral Çetin, burada askerlere hitap ederek, "Tunceli'de, Muş'ta, Amanoslar'da tek bir terörist kalmamıştır. Ülke genelinde terörist sayısı 100'ün altına düşmüştür. Kalan teröristleri de alan kontrolü sağlayarak alanlarını kısıtladık. Kahraman askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımızın mücadelesini taktirle izliyoruz." dedi

Çetin ve beraberindekiler daha sonra Kağızman ilçesinde gönüllü katıldığı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adının yaşatıldığı parkı ziyaret ederek dua okudu.

Ziyarette Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de hazır bulundu.

Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü açıkladı

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