YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi toprağa verildi

Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi toprağa verildi

MANİSA HABERLERİ  | 23.05.2020 09:28 | Son Güncelleme

Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi toprağa verildi

MANİSA (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın dün vefat eden annesi Semiha Dündar, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Semiha Dündar'ın cenazesi, Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile kardeşi Ufuk Dündar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Dündar Ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenazenin töreninin ardından Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Adana'da narkotik denetimleri

Adana'da narkotik denetimleri

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Manisa Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:45
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:29
Yatsı
22:05

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Duru Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Manisa’da EİKP kapsamında 1. ve 2. faz ödemeler tamamlandı

Manisa’da EİKP kapsamında 1. ve 2. faz ödemeler tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.