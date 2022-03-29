YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Örgü oyuncaklar yaparak engelli oğluna bakıyor

Örgü oyuncaklar yaparak engelli oğluna bakıyor

29.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ev kadını Ülger Metin, ördüğü oyuncakların satışından elde ettiği gelirle engelli oğlunun ihtiyaçları için aile bütçesine katkıda bulunuyor - Ülger Metin: - "Hem Batuhan için hem kendim için güçlü olmalıyım. Bu örgüler bana güç veriyor ve moralim düzeliyor"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan ev kadını Ülger Metin'in zihinsel ve bedensel engelli oğlunun masraflarını karşılayabilmek için ördüğü birbirinden renkli oyuncaklar, birçok ilden talep görüyor.

Merkez Talas ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ülger Metin, 24 yaşındaki doğuştan zihinsel ve bedensel engelli oğlu Batuhan'la adeta bir bebek gibi ilgileniyor.

Anne Metin, yıllar önce bir komşusuna hediye olarak yaptığı örgü bebeğin çok beğenilmesi üzerine oyuncak örmeye başladı.

Emekli eşinin ve oğlunun engelli maaşlarının yanı sıra aile bütçesine katkı sağlayan Metin, el emeğiyle yaptığı örgü oyuncakları sosyal medyadan satıyor.

- "Bir şeyler üretmek çok hoşuma gidiyor"

Ülger Metin, AA muhabirine, oyuncaklar sayesinde birçok şeyi başardığını söyledi.

Oyuncak örmenin stres atmak için de çok iyi geldiğini dile getiren Metin, "Örgüyü elime aldığım zaman bir şeyler üretmek çok hoşuma gidiyor. Bebek yaptığım insanlar Batuhan'a dua ediyor. Duaların karışlığını da çok şükür alıyorum. Güçlü bir anne olmayı böyle başarıyorum." dedi.

Metin, Batuhan'ın birçok sağlık sorunu yaşadığını, yürüyemez denilen oğlunu destekli de olsa yürütmeyi başardıklarını anlattı.

- "Bu örgüler bana güç veriyor"

Zorlu süreçlerde bir şeyler üretmenin kendisini daha da güçlü yaptığını vurgulayan anne Metin, şunları kaydetti:

"Batuhan'la hiç uyumadan çok kez sabah ettiğimiz oldu. O arada örgü örüyorum ve mutlu oluyorum. Bir şeyler ürettiğimi, bir başarı elde edebildiğimi görünce seviniyorum. Dibe düştüğümü hissettiğim zamanlar oldu ama o dipten bu çocukların sayesinde çıktığımı hissettim. Hem Batuhan için hem kendim için güçlü olmalıyım. Bu örgüler bana güç veriyor ve moralim düzeliyor. Oyuncaklar için 'bu bir çocuğu mutlu edecek' diyorum, bundan bile mutlu olabiliyorum."

- "Bu oyuncakları bir çok kente gönderdim"

Metin, oyuncakları talepler doğrultusunda isteğe göre örebildiğini belirtti.

Yurt dışına da oyuncak gönderdiğini anlatan Metin, "Buradan gelen parayı küçük de olsa Batuhan'ın gereksinimleri için harcıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunu Batuhan için yapıyorum. Bu oyuncakları Antalya, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi birçok kente gönderdim. Hollanda ve Avusturya'dan isteyenler oldu. Oğlumla zaman geçirmekten de oyuncaklarımla da mutluyum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandıNevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıOrdu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Mart Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:21
Öğle
12:48
İkindi
16:19
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Mart Salı

Büyükbakırcı Eczanesi
Melikgazi
Dünya Eczanesi
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi
Kocasinan
İşler Eczanesi
Melikgazi
Trabzonlu Eczanesi
Kocasinan
Arzu Eczanesi
Kocasinan
Baykara Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.