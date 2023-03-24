Orhan Gazi tarafından yapılan 691 yıllık camide Ramazan heyecanı

Cami Ramazan ayı boyunca gerek buhur, gerek Kâbe kokularıyla, misafirlerini karşılayacak.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Orhangazi Cami’nin ilk minaresi, bu güzide eserden ayrı olarak 30 metre kuzeyinde ve yüksek bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Minarenin camiden ayrı olarak inşa edilmesinin sebebi ise eski Bilecik’in bulunduğu merkezi alana inşa edilmiş olan camii çevresinde birçok yapıyı barındırıyor olmasıdır. Bu tarihi cami Ramazan öncesi tüm temizlikleri yapılarak bu aya için hazırlandı.

"OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILAN İLK TEK KUBBELİ CAMİ"

Bilecik Valiliği personeli Engin Beyce, Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde Osmanlı döneminde yapılan ilk tek kubbeli mimari yapıda camiin teravi namazlarında dolup taştığını anlatarak, "Bu camimize Eskişehir, Bursa, Adapazarı, Afyon hatta yurt dışından da gelen misafirlerimiz burada namazını kılıp yine Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesine ziyaret ettiklerine de şahit oluyoruz.

Bulunduğumuz bu alan Bilecik’in eski yerleşim alanı Şeyh Edebali Hazretlerinin yerleşkesi de diyebiliriz aynı zamanda arkamızda görmüş olduğunuz cami Osmanlı döneminde yapılan ilk tek kubbeli mimarilerden bir tanesi Orhangazi Camiidir. Cami yapıldığında orijinal minaresi 30 metre kuzeyinde 30 metre yüksekliğinde seslendirme minaresi olarak yapılmıştır. 1890 yılında 2. Abdülhamit Han Bilecik’e geldiğinde camiye hem tadilat yaptırmıştır hem de yanına iki tane daha minare kazandırmıştır. Bugün itibariyle üç minareli camimiz diyebiliriz üzeri kurşunla kaplı olduğu içinde halk dilinde kurşunlu camisi olarak da geçmektedir" dedi.

"CAMİYE VERİLEN KÂBE KOKULARIYLA FERAH BİR ORTAM SAĞLANIYOR"

Beyce açıklamasının devamında, "11 ayın sultanı Ramazan’ı Şerif ayına da girmiş bulunuyoruz. Tabi ki bu tarihi camimizde Bilecik’teki tüm camilerimizde Ramazana hazırlık olarak ta tüm temizlikleri yapılmıştır. Gerek buhur kokularıyla gerek Kâbe kokularıyla hem camimizi hem türbemizi gelen misafirlerimize hazırladık" dedi.

