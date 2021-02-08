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Orhan Veli’nin “Kuyruklu Şiir”i Kasaplar Sokağı’nda

08.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi şehri sanatla buluşturma ve sokak güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi şehri sanatla buluşturma ve sokak güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezindeki pazar yerinde duvarlar şiirlerle buluştu.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kasaplar Sokağı’na giderek sanat çalışmalarını yerinde inceledi. Pazar esnafıyla bir araya gelen Başkan Posbıyık, sanatla günlük yaşamın iç içe geçmesini sağlamak ve hayatı kültürel açıdan zenginleştirmek için edebiyatın, şiirin, plastik sanatların vazgeçilmez olduğunu belirtti. Balıkçılar Sokağı’na da geçen Başkan Posbıyık, konuyla ilgili çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Posbıyık açıklamasında, “Bölgede çalışan esnafa ve pazara, kasaplara, dükkanlara alışveriş için gelenlere şiir dizeleri eşlik ediyor. Daha önce de yine aynı bölgede Maksude Çubukçu’nun yazdığı ‘Pazarın güzel Ayşesi’ isimli şiir Pazar girişindeki duvarda yer alıyordu. Benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sanat her zaman yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olmalı” ifadelerini kullandı.
Başkan Posbıyık’ın ziyaretiyle birlikte pazarcı kadınlar duvar düzenlemesine ilgi gösterdiler ve şiiri okudular. Konuyla ilgili çalışmaları, Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür Danışmanı Nart Bozkurt koordine ederken, Belediye çalışanı Tuğsal Gençer ise Orhan Veli Kanık’ın şiirlerini ve dizelerdeki kedileri duvara yansıttı.

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