Orhaneli’de toplu temizlik

Bursa’nın Orhaneli ilçesi merkezindeki eskiyen çöp konteynerleri belediye ekipleri tarafından toplanıp yerine yenileri yerleştirildi.

Orhaneli Belediyesi pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarını en iyi şekilde değerlendirip ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Son olarak belediye tarafından alımı yapılan 505 adet yeni döküm konteynerler ilçe merkezindeki çeşitli bölgelere yerleştirildi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, bayram öncesi ilçe merkezindeki tüm çöp konteynerlerini değiştirdiklerini eskilerini ise bakımdan geçirip ihtiyaç olan başka yerlerde kullanılacağını söyledi.

Aykurt, korona virüsle mücadele kapsamında dahi iyi hijyen oluşturmak için gerçekten güzel bir hizmet oldu. Bu konu ile ilgili olarak Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum beye çok teşekkür ediyorum. Her şey Orhaneli için. Daha temiz, daha huzurlu ve daha güvenli bir Orhaneli için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Geri dönüşüm tesisi sayesinde Orhaneli çöp kokmayacak

Yapımı devam eden Orhaneli Geri Dönüşüm Tesisinin Ağustos - Eylül ayları gibi tamamlanacağı müjdesini de veren Başkan Ali Aykurt, "Bu tesis sayesinde Orhaneli’nin yıllardır kullandığı şehir merkezine yakın çöp sahasını artık kullanmayacağını, şehir merkezine rüzgarla ulaşan çöp ve yanık kokusundan ilçe halkının kurtulacağını söyledi. Aykurt, "En önemlisi Orhaneli’miz çöp kokusundan kurtulacak ve geri dönüşüm işlemlerinden sonrada ekonomiye kazanç sağlanacak” diye konuştu.

