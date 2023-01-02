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Orhangazi’de son bir yılda 322 uyuşturucu operasyonu yapıldı

02.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin 2022 yılı uyuşturucu ile mücadele bilançosu açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhangazi’de geride bıraktığımız yılda 322 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 558 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 2022 yılında uyuşturucu ile mücadele bilançosunu açıkladı. Geride kalan yılda özellikle uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştiren Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 yılda 322 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiği belirlendi.

558 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılında 322 operasyonda 558 kişiye yönelik adli işlem yapılırken, bu operasyonlarda 3 bin 655 gram esrar, 663 gram metamfetamin, 93 adet hap, 0,44 gram eroin ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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