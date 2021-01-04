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Orhaniye-Kozluca yolu asfaltlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.01.2021 12:09 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye-Kozluca yolunda asfalt serimi yapıldı.İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Orhaniye-Kozluca yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye-Kozluca yolunda asfalt serimi yapıldı.
İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını konforlu ve güvenli hale getiriyor. İzmit’te beş köyü birbirine bağlayan, araç trafiğinin oldukça fazla olduğu 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye- Kozluca yoluna asfalt serimi yapıldı. Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan yolda asfaltlama öncesi yolda iyileştirme ve terasman çalışması yapan ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yaptı. Pmt serilmesinin ardından 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye-Kozluca yoluna 3 bin 750 ton asfalt serimi yapıldı.

Orhaniye-Kozluca yolu asfaltlandı

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