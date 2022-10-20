YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Orka Holding, Avrupa Üniversite Sporları Derneği'nin sponsoru oldu

Orka Holding, Avrupa Üniversite Sporları Derneği'nin sponsoru oldu

20.10.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orka Holding, Avrupa Üniversite Sporları Derneği'nin sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Türk moda sektörünün öncü firmalarından Orka Holding ve Avrupa çapında 40'tan fazla ülkede ulusal üniversite spor federasyonlarını, takımları ve bireysel sporcuları birbirine bağlayan Avrupa Üniversite Sporları Derneği (EUSA) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, EUSA Başkanı Adam Roczek, EUSA Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik, İcra Kurulu Üyesi ve TUSF Başkanı Mehmet Günay ve EUSA Pazarlama Danışmanı Süleyman Kocasert'in katılımıyla imzalandı.

Anlaşma ile Orka Holding bünyesinde bulunan Damat Tween, 2 yıl boyunca EUSA'nın resmi giyim sponsoru olacak.

EUSA Avrupa Üniversite Sporları Birliği Derneği, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini spor yoluyla desteklemenin yanı sıra sporda; etik, cinsiyet eşitliği, dopinge ve diğer her türlü manipülasyona karşı hareket ederek sporcuların sağlığını koruyan önlemleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kağıthane'deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıKağıthane'deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Denizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındıDenizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Uşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldıUşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
orka holding

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:54
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:44
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.