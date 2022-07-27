Orka Holding yurt dışı bayi toplantısı için kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Damat, Tween ve D’S damat markalarıyla dünya moda perakendesinin teknolojiyi ve yenilikleri takip eden kuruluşlarından Orka Holding, geleneksel yurt dışı bayi toplantısının kapılarını İstanbul’da açtı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, aralarında İtalya, İspanya, Rusya, Kanada, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de olduğu 52 ülkeden yaklaşık 70 bayiyi ağırlayan Orka Holding, yeni teknolojik gelişmelerden faydalanarak tasarlanan Damat, Tween ve D’S damat markalarının İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunu 4 Ağustos tarihine kadar bayileri ile buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Osman Arar, Damat, Tween ve D’S damat koleksiyonlarına yaptıkları dijitalleştirme yatırımlarıyla ne kadar doğru bir adım attıklarına bir kez daha tanık olduklarını kaydetti.

Arar, yeni teknolojik gelişmelerle tasarlanan koleksiyonların bu yılki bayi toplantısında da global misafirlere sunulacağını vurgulayarak, "Damat markamızın İtalya’nın Biella bölgesinde üretilen lüks ve premium kalitedeki kumaşlardan oluşan 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerimize sunuyoruz.

Çağdaş markamız olan Tween ile günün çizgisini takip eden kalıplar, modeller ve renkler koleksiyon içerisinde dikkat çekiyor. D’S damat markamız ise farklı alanlar için zengin seçenekler sunarak bir erkeğin gardırobunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir koleksiyon vadediyor. Dünyanın 52 ülkesinden gelen bayilerimizin koleksiyonlarımıza ilgisi oldukça yoğun. Modadaki öncü ve yenilikçi adımlarımız, ülkemizin algısını da olumlu etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

-D-Tech koleksiyonunda 7/24 fonksiyonel stil

Damat markası içerisinde yer alan ve ilk defa alım heyetine sunulan D-Tech koleksiyonunda yer alan ürünler; kalıpların esnediği ve kumaşta konforun ön planda olduğu, performansa dayalı 7/24 fonksiyonel stili, ultra hafif, esnek ve ütü gerektirmeyen dinamik bir yapısıyla öne çıkıyor.

Teknolojik gelişmelerden faydalanarak üretilen Coolmax elyafı ile UV ışınlarından, lekelerden ve bakterilerden korunmak mümkün kılınıyor. Ayrıca teri dışarı atarak hızlı kuruma özelliğine sahip olan Coolmax; rahatlık, yumuşaklık ve serin tutma özelliklerini de barındırıyor. Koleksiyonda; Tween Active ve Tween beachwear gibi çok sayıda özel tasarım ürünler de yer alıyor.

