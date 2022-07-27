YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Orka Holding yurt dışı bayi toplantısı için kapılarını açtı

Orka Holding yurt dışı bayi toplantısı için kapılarını açtı

27.07.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Osman Arar: "Damat markamızın İtalya’nın Biella bölgesinde üretilen lüks ve premium kalitedeki kumaşlardan oluşan 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerimize sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Damat, Tween ve D’S damat markalarıyla dünya moda perakendesinin teknolojiyi ve yenilikleri takip eden kuruluşlarından Orka Holding, geleneksel yurt dışı bayi toplantısının kapılarını İstanbul’da açtı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, aralarında İtalya, İspanya, Rusya, Kanada, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de olduğu 52 ülkeden yaklaşık 70 bayiyi ağırlayan Orka Holding, yeni teknolojik gelişmelerden faydalanarak tasarlanan Damat, Tween ve D’S damat markalarının İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunu 4 Ağustos tarihine kadar bayileri ile buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Osman Arar, Damat, Tween ve D’S damat koleksiyonlarına yaptıkları dijitalleştirme yatırımlarıyla ne kadar doğru bir adım attıklarına bir kez daha tanık olduklarını kaydetti.

Arar, yeni teknolojik gelişmelerle tasarlanan koleksiyonların bu yılki bayi toplantısında da global misafirlere sunulacağını vurgulayarak, "Damat markamızın İtalya’nın Biella bölgesinde üretilen lüks ve premium kalitedeki kumaşlardan oluşan 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerimize sunuyoruz.

Çağdaş markamız olan Tween ile günün çizgisini takip eden kalıplar, modeller ve renkler koleksiyon içerisinde dikkat çekiyor. D’S damat markamız ise farklı alanlar için zengin seçenekler sunarak bir erkeğin gardırobunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir koleksiyon vadediyor. Dünyanın 52 ülkesinden gelen bayilerimizin koleksiyonlarımıza ilgisi oldukça yoğun. Modadaki öncü ve yenilikçi adımlarımız, ülkemizin algısını da olumlu etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

-D-Tech koleksiyonunda 7/24 fonksiyonel stil

Damat markası içerisinde yer alan ve ilk defa alım heyetine sunulan D-Tech koleksiyonunda yer alan ürünler; kalıpların esnediği ve kumaşta konforun ön planda olduğu, performansa dayalı 7/24 fonksiyonel stili, ultra hafif, esnek ve ütü gerektirmeyen dinamik bir yapısıyla öne çıkıyor.

Teknolojik gelişmelerden faydalanarak üretilen Coolmax elyafı ile UV ışınlarından, lekelerden ve bakterilerden korunmak mümkün kılınıyor. Ayrıca teri dışarı atarak hızlı kuruma özelliğine sahip olan Coolmax; rahatlık, yumuşaklık ve serin tutma özelliklerini de barındırıyor. Koleksiyonda; Tween Active ve Tween beachwear gibi çok sayıda özel tasarım ürünler de yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldıGalatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldı
Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecekKarabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecek
Adana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıAdana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:48
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Gonca Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.