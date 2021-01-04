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Orman alanında kaçak yapılara geçit yok

DÜZCE HABERLERİ  | 04.01.2021 16:13 | Son Güncelleme

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Bolu ve Düzce İllerinde orman arazisi üzerine yapılan kaçak yapılar İşletme Müdürlüğü ekiplerince yıkılıyor.Orman arazisine kaçak olarak yapılan yapılaşmayla ilgili ekiplerden bilgi alan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, bugün olduğu gibi bundan sonrada kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Bolu ve Düzce İllerinde orman arazisi üzerine yapılan kaçak yapılar İşletme Müdürlüğü ekiplerince yıkılıyor.
Orman arazisine kaçak olarak yapılan yapılaşmayla ilgili ekiplerden bilgi alan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, bugün olduğu gibi bundan sonrada kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti. Vatandaşları, cezai işlemler ve yıkımlarla karşı karşıya kalmamaları için kaçak yapı yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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