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Orman Bölge Müdürlüğünde 45 yeni personele hizmet içi eğitim

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılı başında göreve başlayan orman mühendisi ve orman muhafaza memurlarına “Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi” verildi.Ömür yerleşkesindeki çok amaçlı salonda yapılan eğitime 45 personel katıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılı başında göreve başlayan orman mühendisi ve orman muhafaza memurlarına “Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi” verildi.
Ömür yerleşkesindeki çok amaçlı salonda yapılan eğitime 45 personel katıldı. İki gün süren eğitimde, OGM Baş Müfettişi Ahmet Kara Kurum aidiyeti ve kurum kültürü, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Erkan Protokol ve sosyal davranış kuralları ile etkili iletişim, Şube Müdürü Seyhan Aydoğdu sosyal medya ve algı yönetimi, Şube Müdürü Fikret Araç ise orman koruma mevzuatı konularını anlattı.
Programın ilk bölümüne katılan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, genç memurlara başarılar diledi. Kurum aidiyetinin önemine de vurgu yapan Temel “181 yıllık köklü gelenekleri olan bir teşkilatın mensubu oldunuz. Bunun bilinci ve sorumluluğu ile çalışın. Vatandaşın işini mevzuatlar çerçevesinde kolaylaştırın. Mesai mefhumu olmadan çalışın. Sosyal medyayı iyi takip edin, kurumumuz aleyhine olan paylaşımlara tepki verin. Çok bilgi kirliliği var, siz doğruları anlatın” dedi.
Eğitim sonunda Eskişehir ve Afyonkarahisar il ve ilçelerinde çalışacak personel görev yerlerine döndüler.

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