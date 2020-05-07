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Orman fakiri Kırşehir'in "çılgın parkında" ilkbahar güzelliği

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Orman fakiri Kırşehir'in "çılgın parkında" ilkbahar güzelliği

KIRŞEHİR (AA) - Sahip olduğu yüzde 7'lik orman varlığıyla Türkiye'nin bu alandaki en fakir illerinden Kırşehir'de, yeşil örtünün artırılması için yapılan parkta, ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Uçsuz bucaksız bozkır topraklarıyla İç Anadolu'nun önemli hububat depolarından birisi olan Kırşehir'de, az miktardaki yeşil alanlar şehire renk katıyor.

Kırşehir Belediyesi'nce yaklaşık 6 yıl önce açılan ve hayata geçirildiğinde "Kırşehir'in çılgın projesi" olarak adlandırılan İkizarası Kent Park, şehrin dokusuna katkı yapan değerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

İçinde 2 yapay ada, su göletleri, gözleme kuleleri bulunan parktaki ağaçlar ve bitkiler, ilkbahar ayında yeşilden sarıya ve pembeye kadar rengarenk yapraklarla kenti güzelleştiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugünlerde fazla ziyaretçisi de olmayan parktaki ağaçların rengarenk yaprakları ve diplerine dökülen çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Ahi Evran Külliyesi yanındaki park, tarih ve doğanın güzelliklerinin birlikte sunulmasına da katkı yapıyor.

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