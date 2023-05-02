Orman fidanlığında ağaç kıyımı iddiası

Özkoç, Orhangazi Mahallesi Kütahya yolunda bulunan Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün içinden geçen Porsuk çayı kenarında bulunan ağaç ve fidanların kesilerek yok edildiğini, bu konuda açıklama beklediklerini belirtti. Filiz Fatma Özkoç, "Orman Fidanlığının Porsuk çayı kenarlarını süsleyen ağaçların ve genç olan fidanların ne amaçla kesilerek karbon ayak izinin azaltılması yerine çoğalmasına katkı sağlamasının kime fayda sağlayacağını sorgulamaktayız. Ağaç, su ve çevrenin günümüzde en önde gelen konuların başında yer alması ve iklim krizinin atlatılabilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması için imzacı olan hükümetimizin ve yöneticilerimizin bu ağaç katliamından haberleri olup olmadığı konusunda Eskişehir Çevre Derneği olarak merak içindeyiz.

Ağaçlar insanların yaşaması bakımından birinci derece öneme sahiptir. Ağaçlar insanlara nefes alması için gereken oksijeni üretir. Ayrıca ağaçlar en çok bilinen sera gazı olan karbondioksiti emip, içerisindeki karbonu emdikten sonra kalan oksijeni atmosfere bırakırlar. Bu kadar öneme sahip olan ağaçların kesilmesi Eskişehir Çevre Derneği yönetimini oldukça üzmüş olup, fidan üreten kurum böyle yaparsa diğerleri neler yapmaz diye düşünmektedir.

ESÇEVDER olarak çevreye olan sevgi, saygı ve hoşgörünün tüm bireylere yansımasını ve tüm halkımızın çevre bilincine ulaşması, çevre kirliğinin önüne geçilmesi ve geri dönüşümün önemini kavrayarak geleceğe yaşanabilir bir Türkiye/Eskişehir bırakmak olduğunu ve tüm halkımızı çevreyi kirletmemeyi ve kirletenleri uyarmayı kendilerinde görev olarak görmeleri gerektiğini vurgulanmıştır" dedi.

