Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı.

Yapılan Protokole Orman Genel Müdürlüğümüzü temsilen Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve önem arz eden Palandöken Kayak Merkezi mevkiinde genel alanı 1.245 dekar, uygulama alanı 487 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen “Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında imzalanan Palandöken Dağı Ağaçlandırma Projesinin ilimize hayırlı olmasını diliyor, Bölge Müdürümüz Oktay Ayatay’a ve Orman Bölge Müdürlüğünüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bölge Müdürü Oktay Ayatay “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 4 Nolu Bakanlıklar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Hatıra Ormanı Ağaçlandırmaları Tamimi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi, hükümleri uyarınca düzenlenen bu protokol kapsamında 44.000 metre teras şeklinde ekskavatör ile toprak işleme, 50 dekar alanda toprağın gevşek olduğu kısımlarda erozyon kontrol ve toprak muhafaza amaçlı 2.470 metre galvanizli kafes tel çit yapacağız. 25.229 adet tüplü, 168 adet boylu olmak üzere doğaya uygun 25.397 adet sarıçam ve huş fidanı dikeceğiz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 3 yıl süreyle bakım çalışmaları devam ettireceğiz. Yapılan bu protokolün Erzurum ilimize hayırlı olmasını diliyor katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum ” dedi.

