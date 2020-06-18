YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı

Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı

ERZURUM HABERLERİ  | 18.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı.Yapılan Protokole Orman Genel Müdürlüğümüzü temsilen Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen katıldı.Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve önem arz eden Palandöken Kayak Merkezi mevkiinde genel alanı 1.245 dekar, uygulama alanı 487 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacak.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen “Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında imzalanan Palandöken Dağı Ağaçlandırma Projesinin ilimize hayırlı olmasını diliyor, Bölge Müdürümüz Oktay Ayatay’a ve Orman Bölge Müdürlüğünüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Bölge Müdürü Oktay Ayatay “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 4 Nolu Bakanlıklar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Hatıra Ormanı Ağaçlandırmaları Tamimi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi, hükümleri uyarınca düzenlenen bu protokol kapsamında 44.000 metre teras şeklinde ekskavatör ile toprak işleme, 50 dekar alanda toprağın gevşek olduğu kısımlarda erozyon kontrol ve toprak muhafaza amaçlı 2.470 metre galvanizli kafes tel çit yapacağız.

Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı.
Yapılan Protokole Orman Genel Müdürlüğümüzü temsilen Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen katıldı.
Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve önem arz eden Palandöken Kayak Merkezi mevkiinde genel alanı 1.245 dekar, uygulama alanı 487 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacak.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen “Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında imzalanan Palandöken Dağı Ağaçlandırma Projesinin ilimize hayırlı olmasını diliyor, Bölge Müdürümüz Oktay Ayatay’a ve Orman Bölge Müdürlüğünüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Bölge Müdürü Oktay Ayatay “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 4 Nolu Bakanlıklar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Hatıra Ormanı Ağaçlandırmaları Tamimi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi, hükümleri uyarınca düzenlenen bu protokol kapsamında 44.000 metre teras şeklinde ekskavatör ile toprak işleme, 50 dekar alanda toprağın gevşek olduğu kısımlarda erozyon kontrol ve toprak muhafaza amaçlı 2.470 metre galvanizli kafes tel çit yapacağız. 25.229 adet tüplü, 168 adet boylu olmak üzere doğaya uygun 25.397 adet sarıçam ve huş fidanı dikeceğiz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 3 yıl süreyle bakım çalışmaları devam ettireceğiz. Yapılan bu protokolün Erzurum ilimize hayırlı olmasını diliyor katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum ” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:21
İkindi
16:19
Akşam
19:53
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Sefa Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.