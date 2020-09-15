Orman Genel Müdürlüğünden Giresun'da selden etkilenen afetzedelere destek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Giresun'daki afetzedeler için başlattıkları "Geçmiş olsun Giresun" yardım kampanyası kapsamında toplanan 10 milyon 635 bin liranın 5 milyonunun 236 haneye Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) hibe desteği olarak dağıtıldığını bildirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da can ve mal kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için kurum öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve ormancılık sektör temsilcileriyle birlikte başlatılan "Geçmiş Olsun Giresun" yardım kampanyası kapsamında toplanan 10 milyon 635 bin liranın afetzedelere dağıtımına başlandığı belirtildi.

Afetzedelere yardım elini uzatan OGM'nin 62 orman köyünde hasar tespit çalışması yaptığının kaydedildiği açıklamada, "Çalışmalar neticesinde ev müştemilatı ve hayvan zararında 139 hane, yıkılmış ve yıkılacak ev hasarında 97 hane olmak üzere toplam 236 hane tespit edildi. Zararları tespit edilen hanelere OGM ekipleri bugüne kadar 5 milyon lira ORKÖY hibe desteği sağladı." ifadesi kullanıldı.