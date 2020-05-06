Orman İzmir’de 1,5 milyon liraya ulaşıldı

İzmir’de orman yangınının yol açtığı büyük tahribatın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Orman İzmir” kampanyası kapsamında yapılan bağış miktarı 1,5 milyon liraya ulaştı. Kampanyada sonbahara kadar bağış toplanmaya devam edilecek.

İzmir’de geçen yaz çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Orman İzmir kampanyası devam ediyor. Kentteki ormanları korumak, geliştirmek ve kentin, çeperindeki ormanlar ve diğer tüm yaşam alanlarıyla uyumlu bir şehir haline gelmesini sağlamak amacıyla açılan kampanyada bağış miktarı 1,5 milyon liraya ulaştı. İZFAŞ’ın 2019 Eylül’ünde İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlediği “İzmir Tek Yürek” konserinden elde edilen yaklaşık 500 bin lira da yine Orman İzmir kampanyasına aktarıldı. Kampanya kapsamında 150 bin 534 fidan alınması, 2 prefabrik yapı ve 300 metrekarelik alana toprak deposu inşa edilmesi ve 50 römork tipi yangın tankerinin alınması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in doğal varlıklarının korunması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek, “Korona virüs salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da İzmir’in doğasını korumak için çalışıyoruz. Orman İzmir kampanyası, yine İzmir’deki dayanışma kültürünün bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu kampanyaya destek veren herkese minnettarız” şeklinde konuştu.