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Orman İzmir’de 1,5 milyon liraya ulaşıldı

İZMİR HABERLERİ  | 06.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

İzmir’de orman yangınının yol açtığı büyük tahribatın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Orman İzmir” kampanyası kapsamında yapılan bağış miktarı 1,5 milyon liraya ulaştı.

Orman İzmir’de 1,5 milyon liraya ulaşıldı

İzmir’de orman yangınının yol açtığı büyük tahribatın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Orman İzmir” kampanyası kapsamında yapılan bağış miktarı 1,5 milyon liraya ulaştı. Kampanyada sonbahara kadar bağış toplanmaya devam edilecek.
İzmir’de geçen yaz çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Orman İzmir kampanyası devam ediyor. Kentteki ormanları korumak, geliştirmek ve kentin, çeperindeki ormanlar ve diğer tüm yaşam alanlarıyla uyumlu bir şehir haline gelmesini sağlamak amacıyla açılan kampanyada bağış miktarı 1,5 milyon liraya ulaştı. İZFAŞ’ın 2019 Eylül’ünde İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlediği “İzmir Tek Yürek” konserinden elde edilen yaklaşık 500 bin lira da yine Orman İzmir kampanyasına aktarıldı. Kampanya kapsamında 150 bin 534 fidan alınması, 2 prefabrik yapı ve 300 metrekarelik alana toprak deposu inşa edilmesi ve 50 römork tipi yangın tankerinin alınması hedefleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in doğal varlıklarının korunması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek, “Korona virüs salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da İzmir’in doğasını korumak için çalışıyoruz. Orman İzmir kampanyası, yine İzmir’deki dayanışma kültürünün bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu kampanyaya destek veren herkese minnettarız” şeklinde konuştu.

Binlerce fidan
Orman İzmir kampanyasının ilk fidanları Bornova’da toprakla buluştu. İzmirliler yapılan fidan dikim şenliğinde Başkan Tunç Soyer’le birlikte menengiç, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi İzmir’de sayıları giderek azalan türlerden oluşan yüzlerce fidanı dikmişti.

Hedef 35 “yaşayan park”
Orman İzmir kampanyasının hedefleri, İzmir’de doğan her çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesi, İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşebilmesi için il genelinde 35 ‘yaşayan park’ın kurulması, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve yeşil caddeler aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanması olarak ifade ediliyor.0
Kampanyanın dikim saha alanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki veya belediyeye tahsis edilmiş ağaçlandırmaya uygun kamu arazileri olarak belirlendi. Bu arazilere İzmir’in doğal ormanlarının ağaç türleri olan palamut meşesi, menengiç, pırnal meşe, sandal, ahlat, delice zeytin, keçiboynuzu, alıç, yabani ceviz ve yaban erik dikilmesi planlanıyor. 3,5 milyon lira hedefiyle yola çıkan Orman İzmir kampanyasının ikinci aşaması için sonbahara kadar bağış toplanmaya devam edilecek.

Orman İzmir’de 1,5 milyon liraya ulaşıldı

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Eyüp Sabri Eczanesi
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Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
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