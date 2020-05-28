Orman köylüsünün 1600 rakımlı dağda zorlu mesaisi

MUHARREM CİN - Kütahya'da orman köylüleri, ağaç kesim işinde çalışarak ev ekonomilerine ek gelir elde ediyor.

Sabahın erken saatlerinde 1600 metre rakımlı Türkmen Dağı'na gelen köylüler, Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği kurumaya yüz tutmuş karaçamları keserek hem bunların ekonomiye kazandırılmasını hem de diğer ağaçların gelecek kuşaklara taşınmasını sağlıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, ilin yüz ölçümünün yüzde 56'sını kaplayan ormanlarda üretim faaliyetlerinin yılın her mevsiminde sürdüğünü söyledi.

Kesim için yılda yaklaşık 9 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Keskin, "Kütahya genelinde orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerine ciddi anlamda katkıda bulunuyoruz. Geçen yıl üretim faaliyetlerine katılan orman köylülerimize yaklaşık 50 milyon lira civarında ek gelir sağladık." dedi.

Çalışmalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler aldıklarını bildiren Keskin, ormanların salgının yayılımında en az riskli bölgelerden olduğunu vurguladı.