Orman muhafaza memurlarından depremin yaralarının sarılmasına destek

ELAZIĞ (AA) - Depremin yaşandığı Elazığ'da yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara orman muhafaza memurları da katkı sunuyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilde bakanlıklar öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yanı sıra, yardım faaliyetlerine vatandaşlar da destek sunuyor.

Sosyal medya üzerinden organize olan Orman Muhafaza Memurları Birliği Platformu üyeleri de topladıkları yardımı yine meslektaşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırdı.

Platform yöneticileri tarafından sağlanan yardımlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, depremzedelere destek sunulmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada, "Yardımda bulunan meslektaşlarımızın yardımlarını Allah kabul etsin. Orman muhafaza memurları olarak ülkemizde sıkıntıya düşen tüm insanların derdiyle dertlenen, asker ve polis şehit olunca üzülen, ülkemizin sevinciyle sevinen, mutlu olan meslek topluluğuyuz." ifadelerine yer verilerek, orman muhafaza memurlarının bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk gerektiren çalışmalarda bulunacağı, devletin ve milletin her zaman yanında olacağı kaydedildi.

