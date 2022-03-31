Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de sürüyor

Türkiye Kürek Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 500 metrelik parkurda kadın ve erkeklerde yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Marmaris'te geçen yıl çıkan orman yangınlarına müdahale ederken şehit düşen Görkem Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir ile protokol verdi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz'de geleneksel hale gelen yarışlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yarışlara katılan sporculara başarılar diledi.

Organizasyon, yarın yapılacak eleme ve final yarışlarıyla sona erecek.



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